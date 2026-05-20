Nicaragua realiza primera Cumbre Latinoamericana de Payasitas
En el Museo Lolita Soriano en la ciudad de Managua, se realiza la Primera Cumbre Latinoamericana de Payasitas, con la participación de artistas circenses de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, se fortalece el liderazgo femenino y el arte como herramienta de transformación social.
Pedro Pablo Castillo, director de Cultura y Patrimonio Histórico, destacó que este encuentro impulsará talleres, conferencias y espacios para el crecimiento profesional y artístico de las participantes para lograr mayor intercambio cultural y la visibilización de las mujeres en las artes circenses.
Para proyectar el trabajo que se está realizando en este intercambio de conocimientos este martes y miércoles, habrá un Show Infantil donde los artistas podrán proyectar su talento, este miércoles a partir de las 6 de la tarde, por lo que desde ya queda abierta la invitación.