Estudiante fallece al estrellarse al fondo de piscina en León

En el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales se rindió ante la muerte este martes el joven Rodolfo Cortez, de unos 25 años, quien durante una semana batalló por su vida tras haber sufrido un accidente en un centro de diversiones de la ciudad de León.

El joven Rodolfo Cortez

Conocidos informaron que el joven habitaba en el barrio La Arrocera de la ciudad universitaria y el sábado antepasado llegó a bañarse junto a varios allegados a un parque acuático para bajarse los fuertes calores que azotan el país.

Se afirma que, en determinado momento, Rodolfo se lanzó de cabeza a una de las piscinas con tan mala suerte que impactó en el fondo, sufriendo un trauma craneal que lo dejó en estado delicado.

Aunque el joven fue llevado de emergencia al Hospital Oscar Danilo Rosales, finalmente falleció a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Vecinos destacaron que Rodolfo Cortez era un joven dedicado a sus estudios en el Tecnológico Nacional en León, donde sus compañeros han expresado su pesar.