Como Yader Emilio Salinas González, de 37 años, fue identificado el peatón que la madrugada de ayer lunes murió atropellado en el kilómetro 190 de la carretera Panamericana Norte, en la comunidad Ducualí, de Palacagüina, Madriz.

Tragedia en Ducualí: Joven muere atropellado

De acuerdo con los informes recabados, supuestamente Yader Emilio se dirigía caminando hacia el casco urbano de Palacagüina cuando fue atropellado por un pesado vehículo, cuyo conductor huyó.

Sobre el accidente hay otra hipótesis que indica que el infortunado supuestamente se durmió a orillas de la carretera cuando un vehículo le pasó encima, desbaratándole la cabeza, por lo cual su identificación fue difícil.

Presuntamente, el domingo Yader Salinas fue con varios amigos a la hípica realizada en Condega, y en horas de la madrugada del lunes fue captado en videos de seguridad de un negocio cercano a Ducualí, buscando ayuda para orientarse hacia donde se dirigía.

Yader Emilio Salinas González era originario de la comunidad Saguasca, en el municipio de Palacagüina, Madriz, y laboraba como trabajador agrícola en una finca de la zona.