Alcaldía inicia despeje para construcción del tramo 2 de la Pista Héroes de la Insurrección en Managua

Desde tempranas horas de este jueves, brigadas de la Alcaldía de Managua, iniciaron con los trabajos de despeje de elementos e infraestructuras en lo que será el tramo 2 de la Pista Héroes de la Insurrección.

Con ayuda de maquinaria pesada, las cuadrillas de alcaldía quitaron el monumento de medias lunas, y la estatua del migrante alemán Enrique Gothell montado sobre un burro, que erigieron en homenaje a los periodistas de Nicaragua.

La historia nos traslada al siglo XIX, cuando Gothel fundó en 1865 el periódico El Porvenir de Nicaragua en Rivas. En una época en la que no existían carreteras modernas ni sistemas de transporte rápidos, por lo que distribuir un periódico era todo un desafío.

Según varios relatos Gothel recorría los caminos de tierra montado en un burro para repartir los periódicos en los distintos pueblos. Así, las noticias viajaban de comunidad en comunidad en un país donde la información en ese entonces tardaba días en circular.

Esa escena de Gothel sobre el burro quedó representada en el monumento de la rotonda; una imagen que simbolizaba los inicios del periodismo nacional en el que también destaca el italiano Fabio Carnevallini.

La comuna capitalina destacó que los monumentos de la rotonda El Periodista y la rotonda Rubén Darío, serán resguardados y reubicados posteriormente.

Las labores de despeje forman parte de las obras de modernización y mejoramiento de la infraestructura vial en la capital, con el objetivo de facilitar la circulación vehicular y mejorar la conectividad en uno de los puntos más transitados de Managua.

Ante el inicio de estos trabajos, se recomienda a conductores y peatones transitar con precaución por la zona, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones de las autoridades para evitar incidentes.