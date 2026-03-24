Alcaldía continúa con labores de despeje para construcción de los Tramos 2 y 3 en Managua

Obreros de la alcaldía de Managua continúan con los trabajos de despeje de elementos e infraestructuras en la rotonda Rubén Darío o también conocida como Metrocentro, que forma parte de los tramos 2 y 3 de la Pista Héroes de la Insurrección.

En ese punto de la capital, los trabajadores utilizan maquinaria pesada para socavar el terreno y terminar de remover estructuras de concretas y metálicas, de la antigua fuente luminaria.

Igualmente, los obreros continúan con los trabajos en la rotonda El Periodista, donde ya han sido removidos el monumento de medias lunas, y la estatua del migrante alemán Enrique Gothell montado sobre un burro, que erigieron en homenaje a los periodistas de Nicaragua.

Estas labores de despeje forman parte de las obras de modernización y mejoramiento de la infraestructura vial en la capital, y tiene como objetivo facilitar la circulación vehicular y mejorar la conectividad en uno de los puntos más transitados de la capital.

El tráfico vehicular se pone más congestionado por lo que desde Tu Nueva Radio Ya se hace un llamado a los conductores de vehículos particulares, bus de transporte colectivo, motociclistas a circular con precaución y evitar accidentes viales.

Además, se recomienda a los peatones transitar con precaución por la zona, y a los conductores a respetar las señalizaciones instaladas.