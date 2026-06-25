Venezuela activa masivo despliegue cívico-militar de asistencia y rescate en La Guaira tras sismos

Fue el estado más castigado, con más de cien edificios colapsados

El Gobierno de Venezuela activó este jueves un masivo despliegue cívico-militar de asistencia y rescate en La Guaira para atender a más de 70.000 familias afectadas por inéditos eventos sísmicos. Este fue el estado más castigado por dos potentes sismos que sacudieron el país suramericano en la tarde del miércoles y fue declarado zona de desastre debido a la magnitud de los daños.

Hasta el momento se reportan a nivel nacional 188 fallecidos y 1.520 heridos a consecuencia de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5. Desde La Guaira, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, informó que el Gobierno Bolivariano desplegó toda su fuerza institucional y numerosa maquinaria pesada para ayudar en labores de remoción de escombros.

Calificó como inéditos el doble terremoto y el despliegue en menos de 24 horas de tantos medios para atender a los damnificados, en un escenario donde se registran más de 100 edificios colapsados solo en territorio guaireño, incluyendo la pérdida total de centros educativos como escuelas y liceos, además de daños irreversibles en infraestructuras turísticas emblemáticas.

La movilización hacia La Guaira de numeroso equipamiento, entre ellos una grúa de 100 toneladas clave para remover grandes estructuras colapsadas, fue posible gracias a un ágil operativo articulado entre el sector público y el privado. En paralelo, se activaron miles de profesionales de la salud y voluntarios para asistir a la ciudadanía.