Ciudadanos reducen a atacante con cuchillo en Reino Unido

Un hombre de 33 años fue detenido en Brighton, Reino Unido, tras atacar con un cuchillo a dos personas, arrebatar un perro y ser reducido por ciudadanos que lograron inmovilizarlo hasta la llegada de la Policía.

Vecinos frenan a hombre armado tras ataque en Brighton

El hecho dejó a un hombre de 29 años con una herida grave en el rostro y una oreja, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Aunque las lesiones fueron serias, las autoridades indicaron que no ponían en riesgo su vida. La víctima ya fue dada de alta después del tratamiento.

Durante el mismo episodio, otro hombre de 28 años fue golpeado por el sospechoso a través de la ventanilla de un taxi y también recibió asistencia médica.

La Policía de Sussex informó que el agresor presuntamente persiguió y arrebató un perro en medio del bochinche, aunque el animal resultó ileso.

El sospechoso, residente de la zona, fue capturado bajo sospecha de agresión con lesiones corporales graves con intención.

Los agentes indicaron que varias personas actuaron rápidamente para detenerlo y evitar que el ataque continuara.

Al llegar al lugar, la Policía confiscó el cuchillo y trasladó al detenido, quien permanece bajo custodia mientras avanza el proceso investigativo.