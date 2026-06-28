Portugal registra sismo de magnitud 4.1 frente al Algarve

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió hoy la región turística del Algarve, en el sur de Portugal, sin causar heridos ni daños materiales, informó el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera.

Sismo de magnitud 4.1 sacude zona turística del Algarve en Portugal

El temblor ocurrió a las 7:59 de la mañana, hora local, con epicentro en el océano Atlántico, a unos 70 kilómetros al oeste-suroeste del Cabo de San Vicente, en el extremo suroeste de la península ibérica.

El movimiento fue sentido con mayor intensidad en los municipios de Lagos y Portimão, dos zonas conocidas por su actividad turística.

Pese al susto, las autoridades portuguesas indicaron que, con la información disponible, no se reportaron afectaciones personales ni daños en infraestructura.

El Algarve se ubica al sur de Lisboa, en una región cercana al límite entre las placas tectónicas euroasiática y africana.

También el archipiélago de las Azores forma parte de una zona sísmicamente activa, aunque la actividad reciente fue relativamente baja, de acuerdo con los datos mencionados por el IPMA.