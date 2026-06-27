Un australiano mata a una adolescente en Tailandia e intenta deshacerse del cuerpo en una maleta

El hombre enfrenta cuatro cargos, que podrían conllevar la pena de muerte o cadena perpetua.

Simon Carman, un australiano de 45 años, fue detenido este viernes en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok cuando intentaba abandonar Tailandia, al ser sospechoso del asesinato de una adolescente tailandesa, informa ABC Australia.

Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Pattaya. Carman recogió a Tunchanok Donhomla, de 17 años, en la madrugada del jueves en una zona de prostitución y varias horas después los amigos de la chica denunciaron su desaparición. La Policía empezó la búsqueda y reconstruyó los últimos momentos de su vida mediante imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Australian Man Charged with Murder of 17-Year-Old Thai Girl in Pattaya After CCTV Evidence and Confession

Pattaya, Thailand — A 46-year-old Australian man has been charged with the intentional murder of a 17-year-old Thai girl whose body was found stuffed inside a suitcase and… pic.twitter.com/jjDFAKh1mw — Richard Goldman (@richardgoldman) June 27, 2026

Las grabaciones muestran a la menor entrando a un hotel con Carman. Posteriormente, se ve al hombre saliendo del hotel con una maleta negra de gran tamaño, subirse a una motocicleta y transportar en ella la maleta hasta unas vías de tren cercanas, antes de regresar al hotel, ya sin la maleta. La Policía descubrió el cuerpo de la adolescente en una maleta negra cerca de las vías del tren, a unos 10 minutos en coche del hotel donde se hospedaba el australiano. Donhomla estaba desnuda y su rostro mostraba signos de un ataque brutal, destacó la Policía.

«Creemos que la mató y está siendo interrogado como sospechoso de asesinato. Presenta arañazos de uñas en el cuerpo, lo que indica forcejeo, pero niega el asesinato. Dijo que ella desapareció de la habitación mientras él dormía y que no sabía nada», declaró el coronel de Policía Anek Sarathongyu, superintendente de la comisaría de Pattaya.

Carman enfrenta actualmente cuatro cargos, entre ellos asesinato y entierro, ocultación, traslado o destrucción de un cadáver con la intención de ocultar la muerte o la causa de la muerte, así como delitos relacionados con «la explotación de una menor con fines indecentes». Estos cargos podrían conllevar la pena de muerte o cadena perpetua. El australiano se encuentra actualmente detenido en la prisión de Pattaya.

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