Tragedia en fiesta de 15 años en México: cinco muertos por tequila adulterado, entre ellos el padre y el tío de la quinceañera

Autoridades reportaron el fallecimiento de otra persona por intoxicación tras tomar alcohol adulterado en una fiesta de 15 años en Salamanca.

Autoridades de Salud del Estado de Guanajuato, dieron a conocer que otra persona que se encontraba delicada de salud tras ingerir alcohol adulterado y había sido intoxicada en una fiesta de 15 años, falleció en una clínica del municipio de Salamanca.

Y es que fue hace un par de semanas cuando esta fiesta de 15 años se realizó en Puerto de Valle, en el municipio de Salamanca de Guanajuato, donde decenas de invitados, ingirieron, alcohol adulterado, por lo que horas después les provocó una intoxicación que mandó a varios de ellos al hospital, reportando su estado de salud como delicado.

A las pocas horas de haberse terminado el festejo, cuatro invitados fallecieron por complicaciones en su estado de salud tras ingerir alcohol adulterado, entre los que se encontraba el papá y un tío de la festejada, mientras que más de 30 invitados se encontraban aún hospitalizados.

Entre las personas que también habían ingresado a la clínica, estaba la quinceañera, quien 48 horas después también fue dada de alta de la clínica tras haberse recuperado por la intoxicación, mientras dos personas más seguían internadas al tener un estado de salud delicado.

Con el paso de los días, se informó que una persona más que también había sufrido intoxicación horas después de la fiesta, había fallecido por lo que se incrementó el número de víctimas, siendo un total de cinco.