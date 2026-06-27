Fuerte sismo de magnitud 6,1 sacude la región del Hindú Kush en Afganistán

Un sismo de magnitud 6,1 se registró este sábado a las 13:34 (hora UTC) en la región de la cordillera del Hindú Kush, ubicada entre Afganistán y Pakistán, informó el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC).

Según los datos obtenidos, el epicentro del terremoto se ubicó a 173 kilómetros de la ciudad Kunduz y tuvo una profundidad de 190 kilómetros.

De acuerdo con el EMSC, «el temblor se sintió en un radio de más de 700 km, afectando a aproximadamente 182 millones de personas en Uzbekistán, Pakistán, Tayikistán, India, Kazajistán, Afganistán y Kirguistán».