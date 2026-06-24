Autoridades de Venezuela llaman al resguardo y calma de la población tras sismo de 7.1

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, llamó a la población a resguardarse y mantenerse alejada de edificaciones altas tras el evento telúrico registrado en Caracas y otras regiones venezolanas.

El Gobierno de Venezuela activó este miércoles protocolos de seguridad tras un sismo preliminar de 7,1 grados de magnitud a las 18H05 hora local, instando a la población a mantener la calma y resguardar a los niños. De manera preliminar, se reportan daños materiales y no hay registro de víctimas mortales ni heridos graves.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz Diosdado Cabello, ofreció un primer balance oficial a través de Venezolana de Televisión (VTV), la televisora estatal. La autoridad gubernamental solicitó máxima tranquilidad a la ciudadanía y exhortó a las familias a aplicar de forma inmediata los protocolos de desalojo y prevención correspondientes.

«Estamos actuando de acuerdo a lo que establece la norma, de acuerdo a lo que establecen los mecanismos de protocolo para activar la ayuda, para activar los rescates, para ayudar, en este caso, a las personas que más lo requieran«, enfatizó el vicepresidente y ministro venezolano.