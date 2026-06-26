República Dominicana registra sismo de magnitud 5.2 en el Mar Caribe

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió hoy a República Dominicana, con epicentro en el Mar Caribe, sin reportes iniciales de personas heridas ni daños materiales, aunque sí provocó evacuaciones preventivas en la capital.

Sismo 5.2 en República Dominicana hoy

El temblor ocurrió a las 12:06 del mediodía, hora local, según informó el Centro Nacional de Sismología del país caribeño.

El movimiento fue sentido en distintas zonas, lo que llevó a varias personas a salir de edificios y oficinas como medida de seguridad.

El Servicio Geológico de Estados Unidos registró el sismo con magnitud 5.0 y ubicó su epicentro a unos 51 kilómetros al sur de Boca Yuma, en el sureste dominicano.

A la misma hora, la Red Sísmica de Puerto Rico reportó otro movimiento telúrico de magnitud 5.0, localizado a 75 kilómetros al oeste-suroeste de la isla de Mona, islote ubicado entre Puerto Rico y República Dominicana.

Las autoridades dominicanas no reportaron, en un primer momento, afectaciones graves en infraestructura ni víctimas.

El evento ocurre días después de que el Caribe venezolano fuera sacudido por dos fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia, según el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

La actividad sísmica mantiene la atención sobre la región caribeña, donde las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, revisar rutas de evacuación y seguir únicamente información oficial.