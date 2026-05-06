Justicia de Brasil confirma condena de seis años de prisión contra Juan Darthés por abuso sexual

La Justicia de Brasil dejó firme la condena de seis años de prisión contra el actor Juan Darthés por abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los recursos presentados por la defensa del actor y confirmó la sentencia en régimen semiabierto.

El caso comenzó en 2018, cuando Fardin denunció que los hechos ocurrieron en 2009 durante una gira de la producción juvenil Patito Feo en Nicaragua. En ese momento, la actriz tenía 16 años y Darthés 45.

Con esta resolución, la Justicia brasileña consideró probados los hechos y determinó que ya no corresponde volver a discutir las pruebas presentadas en el proceso judicial.

La condena establece que Darthés deberá cumplir la pena bajo un régimen semiabierto, modalidad que le permite salir durante el día, pero dormir en prisión.

Tras conocerse el fallo, Thelma Fardin celebró la decisión a través de sus redes sociales con un mensaje en el que expresó: “Ganamos otra vez”.

Además, agradeció el acompañamiento de organizaciones y abogados que la apoyaron durante el proceso judicial que se extendió por ocho años.