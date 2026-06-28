Helicóptero de Aramco cae y deja 14 muertos en Arabia Saudita

Catorce personas murieron este domingo al estrellarse un helicóptero de la compañía petrolera Aramco en Ras Tanura, una de las zonas petroleras más importantes de Arabia Saudita, informaron las autoridades.

Helicóptero de Aramco se estrella y deja 14 muertos en Arabia Saudita

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana, hora local. De acuerdo con una fuente oficial del Ministerio de Energía, citada por la agencia estatal SPA, ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto. Las 14 víctimas eran ciudadanos saudíes.

El siniestro se registró en Ras Tanura, ubicada en la costa oriental del país, donde opera la mayor plataforma de carga de petróleo mar adentro del mundo y también se encuentra la refinería nacional más grande de Arabia Saudita.

Hasta el momento, las autoridades no divulgaron las causas del accidente ni ofrecieron detalles sobre el destino del vuelo o la identidad de las personas que viajaban en la aeronave.

Se espera que las investigaciones oficiales permitan establecer qué provocó la caída del helicóptero y que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre esta tragedia.