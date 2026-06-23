La temporada de lluvias en Guatemala deja nueve muertos y 582 emergencias confirmadas

El balance oficial hasta el 23 de junio reporta 9.130 afectados, 3.138 evacuados y 117 en albergues, además de 207 tramos viales dañados o bloqueados y seis puentes con afectaciones

Guatemala registra nueve muertos desde el inicio de la temporada de lluvias de 2026, un período que ya dejó 582 emergencias confirmadas y daños en carreteras, puentes, escuelas y viviendas, con nuevas incidencias concentradas en el departamento de Guatemala y zonas señaladas por las autoridades como de alto riesgo para habitar.

El impacto acumulado al 23 de junio incluye 9.130 personas afectadas, 3.138 evacuadas, 117 albergadas, seis hospitalizadas y tres heridas, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. En infraestructura, la institución contabiliza 207 carreteras con daños o bloqueos, seis puentes afectados y 15 centros educativos con daños estructurales.

En las últimas 24 horas relevadas por CONRED, se atendieron 22 emergencias, 14 de ellas en el departamento de Guatemala. Entre esos casos hubo cinco deslizamientos, en una jornada marcada por lluvias intensas en la capital y municipios cercanos.

Tras una emergencia en la zona cinco de la Ciudad de Guatemala, las autoridades habilitaron un albergue para 16 personas desplazadas. La respuesta incluyó ayuda humanitaria y medidas de atención temporal para las familias afectadas.