Sin pensarla dos veces Selena Gómez vendió su valiosa argolla en apenas 12 dólares

La cantante estadounidense, Selena Gómez tomó una decisión peculiar que fascinó a sus seguidores: vendió un anillo de diamantes valuado en más de $3,000 dólares por tan solo $12 dólares.

La argolla no era cualquier prenda; fue diseñado por la reconocida joyera Jacquie Aiche y llevaba grabada la letra «B», en honor al inicio de su relación con Benny Blanco, su colaborador y amigo cercano.

La venta fue parte de una original campaña promocional titulada «12 días de cosas realmente raras».

En este evento, Selena ofreció una colección de objetos personales, algunos con gran valor sentimental, como una forma de conectar con su público y generar entusiasmo por su próximo proyecto musical junto a Blanco: un álbum titulado I Said I Love You First.

El interés por el anillo fue tan grande que superó las expectativas. Sin embargo, un error técnico en el proceso permitió que el mismo anillo se vendiera varias veces, lo que ocasionó cierta confusión.

Para resolverlo, el equipo de Selena contactó a los compradores afectados y ofreció soluciones, manteniendo el espíritu positivo de la campaña.

Esta estrategia única generó tanto conversación como admiración entre sus fans, al demostrar la cercanía de Selena con su audiencia y su habilidad para sorprenderlos.