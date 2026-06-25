17 años sin Michael Jackson: el legado del “Rey del Pop” que sigue haciendo historia

Este 25 de junio se cumplen 17 años de la muerte de Michael Jackson, una de las figuras más influyentes de la música mundial. El artista estadounidense falleció en 2009, a los 50 años, dejando una profunda tristeza entre millones de seguidores que durante décadas admiraron su talento, su creatividad y su forma única de interpretar la música.

Conocido mundialmente como el “Rey del Pop”, Michael Jackson transformó la industria del entretenimiento con su estilo innovador, sus espectaculares coreografías y sus producciones audiovisuales que marcaron una época. Su álbum “Thriller” se convirtió en uno de los discos más exitosos de todos los tiempos y canciones como “Billie Jean”, “Beat It”, “Man in the Mirror” y “Smooth Criminal” permanecen como grandes clásicos.

Además de su impacto musical, Jackson destacó por revolucionar los videoclips, convirtiéndolos en verdaderas producciones cinematográficas, y por crear movimientos de baile que se volvieron parte de la cultura popular, como el famoso “moonwalk”.

A 17 años de su partida, la música de Michael Jackson continúa sonando en todo el mundo y su influencia sigue presente en artistas de distintas generaciones. Su legado permanece como una referencia del talento, la innovación y el espectáculo, consolidándolo como una de las leyendas más grandes de la historia de la música.