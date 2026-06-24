Taylor Swift y Travis Kelce: trámites en Nueva York avivan rumores sobre la fecha de su boda

La esperada boda entre Taylor Swift y Travis Kelce estaría cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Nuevos documentos y permisos registrados en Nueva York han despertado especulaciones sobre que la pareja podría casarse el próximo 3 de julio en la ciudad.

De acuerdo con reportes, un permiso solicitado ante autoridades de Nueva York contempla cierres de calles alrededor de Madison Square Garden entre el 2 y el 4 de julio, con un evento programado para el 3 de julio. La solicitud incluye la instalación de una carpa para una celebración con cientos de invitados.

Los rumores aumentaron luego de que trascendiera que integrantes de los Kansas City Chiefs, equipo de Travis Kelce, habrían reservado hospedaje cerca de la fecha del supuesto enlace. Aunque ni Taylor ni Travis han confirmado oficialmente los detalles, los preparativos apuntan a que podría tratarse de una de las bodas más mediáticas del año.

La celebración sería un cambio respecto a los primeros planes de una ceremonia más privada en Rhode Island. Según versiones, la pareja habría optado por una celebración más grande para recibir a familiares, amigos y figuras conocidas.

Además, se ha revelado que los invitados habrían recibido una petición especial: no llevar regalos. La pareja habría solicitado que no se entreguen obsequios durante la celebración.

Por ahora, la fecha y el lugar siguen sin una confirmación oficial por parte de los representantes de Taylor Swift y Travis Kelce, pero los movimientos registrados mantienen la expectativa de millones de seguidores alrededor del mundo.