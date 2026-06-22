Shakira sorprende al aparecer en el partido argentina vs. Austria y dedica mensaje a Messi

La cantante colombiana Shakira llamó la atención al aparecer en las gradas durante el partido entre Argentina y Austria, donde fue captada apoyando al conjunto albiceleste junto a sus hijos.

La presencia de la artista generó emoción entre los aficionados, quienes rápidamente reconocieron a la intérprete mientras disfrutaba del encuentro deportivo.

Luego de la participación de Lionel Messi, Shakira compartió un mensaje de admiración hacia el futbolista argentino, destacando su talento y expresando: “Muy orgullosa de ti, Leo”.

La cantante, conocida por su vínculo con el fútbol gracias a canciones como “Waka Waka” y “La La La”, volvió a demostrar su cercanía con este deporte que reúne a millones de seguidores en todo el mundo.

La aparición de Shakira y su mensaje dedicado a Messi se convirtieron en uno de los momentos más comentados del partido.