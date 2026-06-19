Bad Bunny hace historia: se convierte en el primer artista latino en recaudar 1,000 millones de dólares en giras

El artista Bad Bunny ha alcanzado un hito sin precedentes en la industria musical al convertirse en el primer artista latino en superar los 1,000 millones de dólares en recaudación por giras mundiales, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del entretenimiento global.

El intérprete puertorriqueño, reconocido por su impacto en el reguetón y el trap latino, ha logrado este récord gracias al éxito de sus múltiples tours internacionales, que han agotado entradas en estadios y arenas de América, Europa y otras regiones. Su capacidad de convocatoria ha sido clave para alcanzar cifras históricas en la industria de la música en vivo.

Este logro no solo marca un antes y un después para su carrera, sino que también representa un avance significativo para la música latina en el mercado global, demostrando el alcance y la influencia que han adquirido los artistas del género urbano en la última década.

Con este récord, Bad Bunny continúa ampliando su legado como uno de los artistas más exitosos y escuchados del mundo, reafirmando su impacto tanto en la música como en la cultura popular contemporánea.