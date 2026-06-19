Anne Hathaway anuncia su tercer embarazo a los 43 años y genera reacciones en todo el mundo

La actriz Anne Hathaway ha confirmado que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años, una noticia que rápidamente ha captado la atención de la prensa internacional y de sus seguidores en redes sociales.

Hathaway, ganadora del premio Óscar, es una de las actrices más reconocidas de Hollywood gracias a una carrera que abarca comedia, drama y musicales. Entre sus películas más destacadas se encuentran El diablo viste a la moda, Los miserables, El diario de la princesa, Interestelar, Ocean’s 8, Alicia a través del espejo, Colossal y Les Misérables, producción por la que obtuvo su estatuilla dorada como mejor actriz de reparto.

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado gran versatilidad interpretando desde princesas de comedia romántica hasta personajes complejos en producciones dramáticas y de ciencia ficción, consolidándose como una de las figuras más influyentes de su generación en la industria cinematográfica.

En el plano personal, la actriz mantiene una vida familiar discreta junto a su esposo, el empresario Adam Shulman, con quien ya tiene dos hijos. El anuncio de este nuevo embarazo ha sido recibido con múltiples mensajes de felicitación por parte de fanáticos y colegas del medio artístico.