Nieta de Paquita la del Barrio lleva un mes desaparecida; familia continúa con la búsqueda

La familia de la fallecida cantante mexicana Paquita la del Barrio atraviesa momentos de preocupación luego de que se reportara la desaparición de su nieta, Kelly Ariadne Gerardo Grajales, quien lleva aproximadamente un mes sin ser localizada.

La joven, de 28 años, fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en San Miguel de Allende, Guanajuato. Tras su desaparición, se activó una búsqueda para intentar localizarla y obtener información que ayude a conocer su paradero.

De acuerdo con reportes, Kelly habría estado en una clínica de rehabilitación antes de que se perdiera contacto con ella. La familia continúa esperando respuestas y se mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Kelly Ariadne es nieta de Paquita la del Barrio, la reconocida intérprete mexicana de música ranchera, quien falleció en 2025 dejando una amplia trayectoria artística.

Las autoridades y familiares piden apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrar a la joven.