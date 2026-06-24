Esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez gana demanda contra su hermanastra por difundir detalles de su vida privada

Un tribunal de España falló a favor de Georgina Rodríguez y su hermana Ivana Rodríguez en una demanda civil por intromisión ilegítima en la vida privada, luego de considerar que se difundieron detalles familiares sin autorización. La resolución estableció una indemnización económica cercana a los 130 mil dólares como compensación por la vulneración de sus derechos al honor y a la intimidad.

El conflicto surgió después de que la hermanastra de Georgina realizara declaraciones públicas en las que aseguró que la esposa de Cristiano Ronaldo no la apoyaba económicamente y expuso diferentes aspectos de la relación familiar. Entre los temas que generaron polémica estuvieron las diferencias relacionadas con la historia familiar y el manejo de las cenizas de su padre, el exfutbolista argentino Jorge Eduardo Rodríguez, quien falleció en 2020.

Durante el proceso judicial, se analizó si la difusión de estas situaciones personales excedía los límites de la libertad de expresión y afectaba la esfera privada de Georgina y su hermana. Finalmente, el tribunal determinó que la fama y exposición pública de la modelo no eliminan su derecho a proteger su vida familiar y su imagen personal.

La decisión representa un nuevo capítulo en una disputa familiar que ha generado atención mediática durante los últimos años. Georgina Rodríguez, conocida mundialmente por su relación con Cristiano Ronaldo y por su trayectoria como modelo e influencer, ha mantenido gran parte de su vida privada bajo reserva, especialmente los temas relacionados con su familia.

El fallo también abre el debate sobre los límites de la exposición de conflictos familiares de personas famosas, destacando que incluso las figuras públicas tienen protección legal frente a la difusión de información personal cuando no existe consentimiento.