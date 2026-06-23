Luis Miguel ya habría sido dado de alta y continuará su recuperación en México

El cantante mexicano Luis Miguel habría recibido el alta médica luego de permanecer hospitalizado tras una intervención que generó preocupación entre sus seguidores.

De acuerdo con reportes difundidos, “El Sol de México” presentó una evolución favorable después del procedimiento y habría dejado el hospital para trasladarse a México, donde continuará su recuperación de manera privada y acompañado de seguimiento médico.

La noticia surgió después de varios días de incertidumbre sobre el estado de salud del intérprete, luego de que se diera a conocer que había sido sometido a una intervención médica. Hasta el momento, ni Luis Miguel ni su equipo han ofrecido detalles oficiales sobre su diagnóstico o el procedimiento realizado.

Según la información conocida, el cantante deberá mantener reposo mientras avanza en su recuperación, por lo que sus actividades podrían permanecer en pausa durante este periodo.

Sus seguidores han expresado mensajes de apoyo y buenos deseos para el artista, quien continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la música en español.