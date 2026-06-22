“Toy Story 5” rompe récords y logra un estreno histórico en taquilla

La quinta entrega de la famosa saga animada de Pixar, “Toy Story 5”, llegó a los cines con un éxito rotundo al convertirse en uno de los estrenos más destacados del año y superar las expectativas de recaudación.

La película logró una impresionante recaudación mundial durante su primer fin de semana, alcanzando cifras récord para la franquicia, con un gran desempeño tanto en Estados Unidos como en los mercados internacionales.

Con este resultado, la cinta protagonizada por personajes queridos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie se posiciona como el mejor estreno de la historia de la saga, superando los números obtenidos por sus películas anteriores.

En esta nueva aventura, los juguetes enfrentan nuevos retos debido al avance de la tecnología y al interés de Bonnie por los dispositivos modernos, poniendo a prueba el papel de los juguetes tradicionales en su vida.

El éxito de “Toy Story 5” confirma que la franquicia sigue conquistando a nuevas generaciones y mantiene su lugar como una de las historias más importantes del cine animado.