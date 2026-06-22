Juan Gabriel, “El divo de Juárez”, volverá al cine en una película biográfica

A la pantalla grande llegará pronto una nueva película biográfica sobre Juan Gabriel, proyecto que busca mostrar una mirada más profunda sobre la vida y trayectoria del reconocido cantante y compositor.

La cinta estará a cargo del director mexicano Gary Alazraki, quien prepara una producción con alcance internacional para contar la historia de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista que conquistó al público con su talento y sus inolvidables canciones.

El proyecto cuenta con la autorización y respaldo de la familia del cantante, lo que permitirá explorar diferentes etapas de su vida, desde sus inicios llenos de dificultades hasta convertirse en una leyenda de la música latina.

La película busca rendir homenaje al legado de “El Divo de Juárez” y acercar su historia a nuevas generaciones, recordando el impacto de temas como “Amor Eterno” y “Hasta que te conocí”.

Aunque todavía no se han revelado detalles del elenco ni la fecha oficial de estreno, la producción ya genera gran expectativa entre los seguidores de Juan Gabriel, quien continúa siendo una de las voces más queridas de la música en español.