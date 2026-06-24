Ozuna llegará a Managua con su gira “Una Aventura World Tour”

Los fanáticos de la música urbana en Nicaragua ya tienen una cita confirmada: el cantante puertorriqueño Ozuna llegará a Managua como parte de su nueva gira internacional “Una Aventura World Tour”. El artista se presentará el próximo 18 de septiembre en Avenida Fontana, con un espectáculo que promete reunir sus grandes éxitos y una producción de alto nivel.

La gira forma parte de una nueva etapa en la carrera del intérprete, quien recorrerá diferentes países llevando un show inspirado en su trayectoria musical y en la conexión que ha construido con sus seguidores durante más de una década.

Durante su presentación en Nicaragua, Ozuna promete interpretar canciones que se han convertido en himnos de la música urbana, además de sus colaboraciones más reconocidas que marcaron su carrera internacional.

“Una Aventura World Tour” llevará al artista por distintos escenarios de Latinoamérica y otros países, donde compartirá con sus seguidores una experiencia llena de música, baile y una puesta en escena renovada.

En cuanto a los precios de entrada, se informó que las mesas AMEX tendrán un costo de 180 dólares, la zona Ojos Claro 120 dólares y la zona Caramelo 65 dólares.

El regreso de Ozuna a tierras nicaragüenses ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes esperan disfrutar de un espectáculo con grandes efectos visuales y los éxitos que han convertido al cantante en una de las figuras más destacadas del género urbano.