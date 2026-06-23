Condenan a mujer que acosó a Jungkook de BTS e intentó ingresar a su vivienda

Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur por acosar al cantante Jungkook, integrante del grupo de K-pop BTS, luego de protagonizar varios episodios de hostigamiento cerca de la vivienda del artista.

El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl determinó una sentencia de un año de prisión suspendida por violar las leyes contra el acoso y por allanamiento de morada. La condena significa que no irá a prisión si cumple las condiciones impuestas durante el periodo de prueba establecido.

Según la resolución, la mujer visitó en varias ocasiones la residencia de Jungkook en el distrito de Yongsan, Seúl. En uno de los incidentes intentó ingresar a la propiedad aprovechando la entrada de un repartidor, además de tocar el timbre de la vivienda repetidamente y dejar cartas y objetos cerca del lugar.

Las autoridades señalaron que, pese a haber recibido advertencias y una orden que le prohibía acercarse al artista o a su domicilio, la mujer continuó intentando tener contacto con el cantante.

El tribunal indicó que la acusada actuó motivada por una obsesión romántica y no con la intención de causar daño físico al artista. También se tomó en cuenta que no logró ingresar completamente a la vivienda y que ya había permanecido detenida durante el proceso.

Además de la sentencia, se informó que podría enfrentar la expulsión definitiva de Corea del Sur una vez que el fallo quede firme.

El caso vuelve a generar preocupación sobre la seguridad de los artistas del K-pop y los límites que algunos seguidores cruzan al intentar acercarse a sus ídolos, afectando su privacidad y tranquilidad.