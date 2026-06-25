Lionel Richie preocupa a sus seguidores tras abandonar concierto por problemas de salud

La salud de Lionel Richie generó preocupación entre sus seguidores luego de que el reconocido cantante estadounidense tuviera que interrumpir su presentación durante la noche inaugural de su nueva gira por Norteamérica. El artista, quien celebró sus 77 años el pasado 20 de junio, se encontraba sobre el escenario en Minnesota cuando comenzó a sentirse mal y decidió retirarse antes de finalizar el espectáculo.

El intérprete de grandes éxitos como “Hello”, “All Night Long” y “Say You, Say Me” sorprendió al público al detener el concierto, aunque hasta el momento se ha informado que el incidente estaría relacionado con un episodio de malestar que presentó durante la actuación. Sus fanáticos expresaron preocupación en redes sociales y enviaron mensajes de apoyo al legendario músico.

A pesar del susto, el momento no ha opacado la trayectoria de Richie, quien continúa siendo una de las figuras más importantes de la música internacional con una carrera de más de cinco décadas. El cantante inició esta nueva etapa de conciertos con la intención de reencontrarse con su público y celebrar sus grandes éxitos.

Los seguidores del artista permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre su estado de salud y esperan que pueda retomar sus presentaciones programadas en los próximos días.