Encuentran sin vida al productor musical Tay Keith, colaborador de Beyoncé, Drake y Travis Scott

El productor musical estadounidense Tay Keith fue encontrado sin vida en su apartamento en Nashville, Tennessee, a los 29 años, según confirmaron autoridades locales tras realizar una verificación de bienestar.

De acuerdo con los reportes policiales, no se sospecha de un acto criminal en el lugar de los hechos, mientras que la causa de su fallecimiento permanece sin determinar y a la espera de los resultados de la autopsia. La noticia ha generado conmoción en la industria musical internacional, donde Keith era considerado una de las figuras más influyentes del sonido urbano contemporáneo.

Brytavious Chambers, su nombre real, alcanzó reconocimiento mundial por su trabajo como productor en algunos de los mayores éxitos del hip hop y pop, colaborando con artistas como Drake, Travis Scott y Beyoncé, entre muchos otros.

Entre sus producciones más destacadas figuran temas que marcaron la industria como “Sicko Mode” y “Nonstop”, consolidándolo como uno de los productores más exitosos de su generación. Su estilo ayudó a definir el sonido del trap moderno y el hip hop comercial de los últimos años.

La noticia de su fallecimiento ha provocado múltiples reacciones de artistas, productores y fanáticos, quienes han expresado mensajes de condolencia y reconocimiento a su legado musical.