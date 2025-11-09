“Unidos y cohesionados, somos fuertes”, afirma compañera Rosario Murillo en 46 aniversario del Ministerio del Interior

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, al finalizar el acto en conmemoración del 46 aniversario de fundación del Ministerio del Interior destacó el legado del Comandante Carlos Fonseca como símbolo vivo de unidad, esperanza y futuro para el pueblo nicaragüense.

“Aquí viviendo a Carlos, con Carlos en esta Revolución que nos pertenece a todos y que nos dejó como prenda, como garantía de que el pueblo nicaragüense tendrá los mejores tiempos posibles, tiempo de bienestar, tiempos que representen ese futuro luminoso que es propio, característico de las Revoluciones”, exclamó la Compañera Rosario Murillo.

Subrayó que “hoy no solo hemos vivido a Carlos, sino que nos hemos comprometido una vez más con asegurar que su ejemplo, ese ejemplo de lucha permanente por la unidad, como decía nuestro Comandante Daniel, sin unidad como sin paz, no hay nada”.

Recalcó que los nicaragüenses debemos estar “unidos, cohesionados somos fuertes y la valentía de preservar la unidad porque requiere, exige mucha valentía ser capaces de ver más allá del egoísmo, más allá de nuestras fallas humanas para pensar y vivir la obra grande de la Revolución”.

“¿Cuántos años ya? Casi 50 el año que viene, pero Carlos vive y la lucha sigue y vamos adelante construyendo el porvenir”, indicó.

“Un abrazo a todas las familias en cada hogar, en cada comunidad; ahí estamos, ahí está Carlos y ahí está esta Revolución que es de esperanza, que es de cariño, que es de fe y que es de futuro”, concluyó la Copresidenta de la República.