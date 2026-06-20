Un muerto y un lesionado deja accidente de motocicleta en La Dalia, Matagalpa

A causa de un trauma craneal severo falleció Lenin Adalberto Blandón Sotelo, de 29 años, al accidentarse en motocicleta en la comunidad La Estrella, en el municipio El Tuma – La Dalia, en el departamento de Matagalpa.

A las 11 con 45 minutos de la noche del viernes, Lenin Blandón manejaba una moto sin licencia, sin casco y a exceso de velocidad cuando perdió el control y se estrelló contra un poste de concreto y cayó a una alcantarilla.

Cazadores de noticias detallaron que Lenin tenía cuatro días de haber llegado de Costa Rica y andaba bebiendo guaro en la moto placa NS 19-224 acompañado por Yader José Rivas, de 24 años, cuando se accidentaron.

Mientras que Lenin Blandón falleció, su amigo Yader Rivas sufrió graves lesiones por lo que fue trasladado por miembros de socorro a un centro asistencial de la zona y luego transferido al hospital César Amador Molina, de Matagalpa.

El cuerpo del fallecido fue llevado por su familia para velarlo en la que fue su casa en la misma comunidad La Estrella, y luego darle cristiana sepultura.