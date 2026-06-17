Investigan a doctor que abusó a pacientes en hospital de Costa Rica

Un médico del Hospital San Francisco de Asís, en Grecia, es el principal sospechoso la violación a dos pacientes, según informó la Fiscalía de Grecia.

El sospechoso, de apellido Román, es investigado por el delito de violación y, de acuerdo con la prueba recabada hasta este momento, aprovechó su cargo en el centro médico para cometer las agresiones sexuales.

Como parte del proceso, la Fiscalía solicitará medidas cautelares en contra del médico ante el Juzgado Penal de Grecia durante el transcurso del día.

El Ministerio Público indicó que la investigación se desarrolla por hechos denunciados por dos mujeres que habrían sido víctimas de las agresiones.

Además, la Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información relacionada con el caso o de haber sido víctima de hechos similares, se acerque a las autoridades judiciales para presentar la denuncia correspondiente.