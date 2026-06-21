Nicaragua honra legado de Ramiro Valdés Menéndez

El Gobierno de Nicaragua expresó sus sentimientos fraternales y solidarios al pueblo de Cuba, a sus autoridades y a la familia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, tras su partida física este domingo 21 de junio.

Falleció el histórico Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

En un mensaje dirigido al Comandante Raúl Castro Ruz, al presidente Miguel Díaz-Canel y al pueblo cubano, el presidente Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo destacaron la vida digna, honrosa y plena de Valdés, entregada al pueblo, a la Revolución Cubana y a los pueblos luchadores del mundo.

A continuación, la misiva

Hasta la Victoria Siempre, Comandante Ramiro Valdés Menéndez

Querido Comandante Raúl Castro Ruz,

Querido Compañero Presidente Miguel Díaz Canel,

Queridos Hermanos del Pueblo Glorioso

de Cuba Invicta,

Celebramos la Vida Digna y Plena, entregada al Pueblo, a la Revolución Cubana y a los Pueblos Luchadores del Mundo; Celebramos la Vida Honrosa de nuestro Amigo, Hermano y Compañero, el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, con quien tuvimos el Honor de compartir en varias ocasiones allá en La Habana, y en nuestra Nicaragua, siendo la última para el 45/19, hace ya dos años.

Al celebrar su carácter, su condición de Militante Revolucionario, indoblegable e inclaudicable, evocamos su Valentía, ese Valor, y esa Honra que conocemos en su Glorioso Pueblo, y en la Llama Eterna de la Revolución Cubana.

Nuestros Sentimientos Fraternales y Solidarios a su Familia, a su Pueblo, a las Autoridades Indeclinables del Pueblo de Cuba. En sus Logros sabemos encontrar a Fidel, Comandante, a Raúl, Comandante, a los Hijos de Martí que Caminan con Firmeza los Rumbos y los Horizontes de la Revolución.

Vive Nuestro Hermano y Amigo Ramiro …

Viven, por supuesto, todas las Lecciones de Gallardía Infinita de Fidel y Raúl, y

desde ellos el Camino Victorioso de esa Revolución Hermana que indudablemente seguirá Venciendo…!

Con inmenso cariño,

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo