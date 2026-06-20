Nandaime da el último adiós a niño que murió atropellado por motociclista quien sigue prófugo

En un ambiente de profundo dolor, consternación y demandas de justicia, familiares, vecinos y amigos participaron este sábado en el sepelio del niño Inmer Antonio Rivas López, de 4 años, quien perdió la vida tras ser atropellado por una motocicleta en el kilómetro 11 de la Carretera Vieja a León, en Managua.

Las honras fúnebres y el último adiós al menor se llevaron a cabo en el municipio de Nandaime, de donde es originaria su familia, y como parte de su despedida se le realizó un emotivo homenaje en el parque central de la ciudad.

El suceso ocurrió la tarde del jueves cuando el tierno infante caminaba en compañía de su mamá Melisa Julieth López Pastrana, de 33 años, y fue impactado de forma violenta por un motociclista que, según testigos, circulaba a exceso de velocidad.

Aunque el menor fue auxiliado de inmediato y trasladado de emergencia a un centro hospitalario capitalino, lamentablemente falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas en su cuerpo.

La tragedia ha generado indignación en la comunidad, ya que el conductor señalado como responsable del atropello huyó del lugar del accidente tras el impacto.

Efectivos de la Policía Nacional mantienen un operativo de búsqueda e investigación abierta para identificar y capturar al motorizado, con el fin de que responda ante las autoridades judiciales por este lamentable hecho que deja luto y un vacío irreparable en una familia nicaragüense.