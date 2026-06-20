Recuperan cuerpo de hombre arrastrado por aguas de un río en el Caribe Sur

Este sábado, fue recuperado el cadáver del ciudadano Wilfredo Fernández Borge de 33 años, quien la tarde de ayer fue arrastrado por las fuertes corrientes del Río Karahola en la jurisdicción del municipio de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur.

Tu Nueva Radio Ya conoció que don Wilfredo Fernández, en estado de ebriedad se aventuró a cruzar el río, para dirigirse a su vivienda, sin embargo, nunca llegó a su destino.

El infortunado hombre habitaba en la comunidad Karahola, donde sus familiares le dieron el último adiós.