Fuerzas policiales detienen a sujetos con seis paquetes de presunta cocaína, en Estelí

Seis paquetes de supuesta cocaína fue incautada por agentes de la Policía Nacional, la tarde de ayer viernes en la ciudad de Estelí, informaron cazadores de noticias.

El quiebre se realizó en el parqueo de la gasolinera Uno localizada en la salida norte de la ciudad, en donde los policías perfilaron un auto color blanco con matrícula de Managua 267-029.

Durante la requisa, los agentes descubrieron los seis paquetes con el presunto estupefaciente, por lo cual procedieron a arrestar a los dos hombres que viajaban en el vehículo.