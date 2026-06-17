Su novia quería carro, él terminó en el Mundial: nicaragüense se viraliza por inesperada confesión

Un aficionado nicaragüense se ha convertido en una de las sensaciones virales del Mundial 2026 luego de ser entrevistado por un medio de comunicación argentino mientras disfrutaba del ambiente futbolero.

Durante la conversación, el nica cuya identidad todavía desconocemos aseguró que había viajado para ver jugar a Lionel Messi, pero fue la inesperada explicación sobre cómo tomó la decisión de asistir al torneo lo que captó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

«Mi novia me pidió un vehículo, pero me di cuenta de que andaba con un cirujano del Hospital Militar», relató entre risas, provocando la reacción inmediata del periodista que lo entrevistaba.

Aunque hasta el momento se desconoce su identidad, la historia de este nica ha cruzado fronteras y ha sumado miles de reproducciones, demostrando que, además de goles y emociones deportivas, las anécdotas de los aficionados también son protagonistas de la fiesta mundialista.