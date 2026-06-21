Cuba lamenta muerte del Comandante Ramiro Valdés Menéndez

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó este domingo la muerte del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, a quien recordó como una figura de «fidelidad absoluta» a Fidel Castro, Raúl Castro y al Programa del Moncada.

Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

A través de un mensaje publicado en la red social X y en su canal de Telegram, el mandatario cubano expresó profundo dolor por la partida física de Valdés, a quien dijo haber querido y respetado “como a un padre”.

Díaz-Canel destacó el apoyo, los consejos, la colaboración y la consagración del Comandante al servicio de la Patria cubana.

El presidente afirmó que cada acto de la vida de Ramiro Valdés Menéndez estuvo marcado por su lealtad al liderazgo histórico de la Revolución Cubana, a sus compañeros de lucha y a la causa defendida desde 1953.

Valdés participó en el asalto al Cuartel Moncada, una de las acciones más emblemáticas del inicio de la lucha revolucionaria encabezada por Fidel Castro.

También formó parte de la expedición del yate Granma en 1956 y alcanzó el grado de Comandante del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra.

Tras el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, asumió responsabilidades de alto nivel en los ámbitos militar, político y gubernamental.

Su trayectoria lo convirtió en una de las figuras más relevantes de la historia contemporánea de Cuba y en uno de los nombres vinculados directamente a los momentos decisivos de la Revolución.

Díaz-Canel señaló que Valdés defendió la esencia justiciera del Programa del Moncada “hasta el último aliento” de su vida, falleciendo en el Día de los Padres, fecha que el mandatario describió como marcada por el dolor de su partida.

“¡Hasta la victoria siempre, Comandante!”, expresó el presidente cubano al cerrar su mensaje de despedida.