Incendio devora bar y venta de comidas en barrio Altagracia, Managua

Un despertar lleno de zozobra tuvieron los propietarios de dos negocios que la mañana de hoy domingo se incendiaron en el barrio Altagracia, en Managua.

Incendio La Racachaca arrasa sueños en Altagracia

El hecho ocurrió en el costado sur este de los semáforos de La Racachaca, donde las llamas arrasaron con el bar y restaurante “La Esquinita”, propiedad de Bayardo Gutiérrez.

Las llamas también afectaron la Comidería La Grethel, propiedad de Grethel Bravo, quien tuvo pérdidas superiores a los 3 mil dólares.

Ambos negocios funcionaban en la propiedad de doña Rosa Sequeira, quien les alquilaba a los perjudicados.

Incendio devora un bar y una comidería en el barrio Altagracia, en #Managua#Nicaraguapic.twitter.com/JLfKHr0dIJ — La Nueva Radio YA (@nuevaya) June 21, 2026

Don Bayardo Gutiérrez, propietario del bar y restaurante La Esquinita, detalló que las llamas arrasaron con Televisores, abanicos, microondas, licuadoras, exhibidores y otros electrodomésticos.

«Estaba en mi casa cuando me avisaron que todo el negocio estaba en llamas«, dijo don Bayardo, quien agradeció el trabajo oportuno de las fuerzas bomberiles.

La emergencia fue atendida por 35 bomberos y 8 unidades contra incendios, a fin de evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas de la zona.