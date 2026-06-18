Se rinde a la muerte niño impactado por moto en carretera Vieja a León

Un niño de 4 años de edad, de identidad aún desconocida, falleció en el hospital de la Policía Nacional “Carlos Roberto Huembes”, debido a las graves lesiones que sufrió al ser impactado por una motocicleta, cuyo irresponsable conductor huyó.

El accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves, a la altura del kilómetro 11 de la carretera vieja a León, en Managua.

Cazadores de noticias informaron que, el niño fue impactado por la motocicleta, luego que se zafara de la mano de su mamá, cuando caminaban a orillas de la vía.

Enseguida, el niño fue trasladado al hospital en una patrulla policial, sin embargo, horas después, se rindió a la muerte. En tanto, las autoridades investigan la identidad y paradero del irresponsable motociclista.