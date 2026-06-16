¡Juego de manos, juego de villanos! Estudiante muere en Dirimo presuntamente al ser golpeado en la nuca

Un estudiante de 13 años murió la mañana de hoy martes, supuestamente al recibir un golpe en la nuca, a manos de otro alumno, en una escuela de la comarca San Antonio número 2, ubicada en Diriomo, Granada.

Diriomo: Policía investiga muerte de estudiante

Según versiones extraoficiales, el menor estaba jugando de manos con otros jovencitos, situación en la que presuntamente recibió el golpe mortal.

Con intenciones de salvarle la vida, el infante fue trasladado al Hospital Primario Tepeyac, de Diriomo, donde murió a pesar de la rápida atención médica.

El caso es investigado a profundidad por las Fueras Policiales de Diriomo a fin de esclarecer el caso.

