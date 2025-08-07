34.7 C
jueves, agosto 7, 2025
SINAPRED recomienda no subir al cráter del Volcán Telica

Por Jhonny Martínez
El volcán Telica, ubicado en el departamento de León, sigue registrando explosiones al menos una vez al día, en la última semana.

La más reciente ocurrió a eso de las 10:18 A.M., de hoy jueves, expulsando una columna de humo con cenizas, a unos 200 metros de altura sobre el nivel del cráter.

Aunque las explosiones no han ocasionado daños, ni víctimas, el SINAPRED recomienda a la población en general, evitar subir al cráter.

El volcán Telica tiene una altura de 1,060 metros sobre el nivel del mar y es uno de los más activos de Nicaragua.

