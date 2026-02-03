Oro Best sella historias de amor en «Ya Tu Boda» con seis pares de anillos valorados cada uno en 450 dólares

Con un gesto cargado de emoción y compromiso, Oro Best realizó la entrega oficial a Tu Nueva Radio Ya de los seis pares de anillos que serán rifados entre igual número de parejas que unirán sus vidas el próximo 14 de febrero, en Ya tu Boda.

El licenciado Roberto Carlos Pavón, gerente de Oro Best, destacó que cada par de anillos es de 10 quilates, con un valor aproximado de 450 dólares, y expresó su satisfacción por acompañar este evento por ocho años consecutivos.

“Nos llena de alegría ser parte de este magno evento, ayudando a cumplir el sueño de esas parejas que sellarán su amor con un pacto de lealtad y compromiso”, expresó Pavón.

Con 15 años de trayectoria en el mercado nacional, Oro Best atiende al público en seis sucursales ubicadas en Matagalpa, San Carlos, Río San Juan y en Managua, de la rotonda de Bello Horizonte cuadra y media al sur.

Además de la compra de oro, ofrece una amplia variedad de joyería como anillos de compromiso, graduación, pulseras y prendas para toda ocasión.

La invitación queda abierta para todas las parejas inscritas en “Ya Tu Boda” a estar muy pendientes de la dinámica, porque solo seis historias de amor serán las afortunadas en recibir estos anillos que simbolizan un amor eterno, gracias al respaldo de Oro Best.