Pitbull ataca a niña de un año en Masaya, es el tercer caso reportado en menos de una semana en Nicaragua

La niña Camila Namendi Reyes de un añito de edad, fue intervenida quirúrgicamente, la tarde de este martes, en el hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez de Masaya, tras ser mordida en el rostro y cuero cabelludo por la mascota de la familia, un perro pitbull.

El grave incidente ocurrió en el patio de la vivienda de la familia Jara Sánchez, ubicada en Villa Holanda de la ciudad de Masaya.

Doña Ana Cecilia, dijo a Tu Nueva Radio Ya, que su nieta Camila andaba jugando con su hermanita, cuando fue atacada por el perro llamado “Doby”.

“En cuanto escuchamos los gritos de la niña corrimos a ver qué pasaba, mi esposo logró rescatar a la niña, y después el perro se me tiró encima a mí, y nuevamente, mi esposo intervino hasta quitármelo de encima”, dijo doña Ana Cecilia.

Los vecinos al escuchar el alboroto, ayudaron a doña Ana Cecilia y a su nieta, trasladándolas al hospital, donde la niña que, operada, y se encuentra estable.

En tanto, el “Doby” fue sacrificado en el momento del ataque.

Tu Nueva Radio Ya, ha informado en menos de una semana, de tres casos de personas atacadas por perros de raza pitbull ocurridos en Matagalpa, Rivas y Masaya. Gracias a Dios ninguna de las víctimas ha perdido la vida.