Incendio de vivienda deja un niño fallecido en Rosita

El niño Adiel Benjamín Ortiz Cruz, de 7 años, murió la tarde de ayer miércoles al quedar atrapado por las llamas que consumieron su vivienda de madera.

Niño muere Rosita: madre no logró salvarlo

La desgracia ocurrió en la comunidad de Layasiksa, ubicada al norte del municipio de Rosita, Caribe Norte, donde Adiel habitaba con su madre María Ortiz Cruz, de 32 años, y su hermanito de 4 años.

Doña María relató que salió a una venta a realizar compras y al regresar vio que salía humo de su vivienda.

De inmediato, la señora corrió a rescatar a sus hijos encontrando al menor de 4 años en la sala, logrando sacarlo del inmueble.

Sin embargo, al regresar al cuarto donde estaba Adiel, su mamá ya no pudo rescatarlo debido a que las lenguas de fuego estaban devorando la habitación.

El niño Adiel Ortiz sufría de discapacidad del habla y para movilizarse, lo que también incidió en que no pudiera salvarse de las llamas.

Las autoridades informaron de manera preliminar que un cortocircuito en el sistema eléctrico de la vivienda provocó chispas que cayeron sobre material inflamable, provocando el fatal siniestro.