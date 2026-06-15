Niño de 7 sufre graves heridas a causa de perro pitbull en Isla de Ometepe

El niño de iniciales A.E.P., de 7 años, resultó con graves heridas en la cabeza, al ser atacado por un perro de raza pitbull en el municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, Rivas.

El perro pertenece al ciudadano Rony Torres y el hecho ocurrió frente a su vivienda por donde el niño iba pasando acompañado de su hermano a las ocho de la noche de ayer domingo.

Tras el incidente, personas que estaban cerca, auxiliaron al menor, quien quedó con parte de su oreja derecha casi cercenada, además de heridas en el cuero cabelludo, por lo que fue llevado de emergencia al Hospital Primario Héroes y Mártires.

La Policía Nacional en Moyogalpa inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión y establecer las responsabilidades del caso.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de la isla, luego de que recientemente se registrara otro ataque similar en el departamento de Matagalpa.

Fuentes extraoficiales indicaron que las autoridades correspondientes podrían sacrificar al perro involucrado en el ataque, una vez concluya la investigación.

