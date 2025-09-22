type here...
Nicaragua impactada por un potente huracán, es el escenario el jueves del III Ejercicio Multiamenazas

Por Marjourie Robleto
El Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SINAPRED), estima que un millón 800 mil personas participarán en el III Ejercicio Nacional de Preparación Multiamenazas, a realizarse el jueves 25 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana.

El doctor Guillermo González, ministro-director del SINAPRED, destacó el desarrollo de más de 9 mil escenarios, en los que la población y las autoridades fortalecerán sus capacidades ante huracanes, inundaciones y deslizamientos en áreas urbanas y rurales.

En el III Ejercicio Nacional de Preparación Multiamenazas, se evaluarán los planes de respuestas familiares, comunitarios, escolares, de centros de trabajos, municipales e institucionales.

El ejercicio se basará con la hipótesis que ingresa un huracán por el Caribe Sur, y que sale de Nicaragua entre los municipios de Jalapa y Dipilto hacia la zona norte, afectando a los departamentos y municipios de esa zona del país.

