Nicaragua gana medalla de Oro en béisbol en los Juegos Centroamericanos tras vencer a Costa Rica

La selección de béisbol de Nicaragua ganó la medalla de Oro de los Juegos Centroamericanos, tras vencer por paliza 12-0 a Costa Rica, la tarde de este lunes.



En el partido transmitido por Tu Nueva Radio Ya, Elián Rayo, descargó dos cuadrangulares, Omar Mendoza y Melvin Novoa, ligaron uno cada uno..



Leonardo Crawford se apuntó la victoria por Nicaragua, mientras por Costa Rica, perdió Pablo Ramírez.



Nicaragua suma en béisbol su octava medalla de Oro en Juegos Centroamericanos, además es la tercera de forma consecutiva tras las ganadas en 2013, 2017 y ahora en 2025.



Este martes Nicaragua cierra su calendario de juegos este martes ante Guatemala, a las seis de la tarde.